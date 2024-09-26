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Производство относительно судьи, которого обвиняют в организации покушения на похищение бизнес-партнера, передали в суд

11:21, 26 сентября 2024
Завершено расследование относительно одного из судей Хозяйственного суда Днепропетровской области.
Производство относительно судьи, которого обвиняют в организации покушения на похищение бизнес-партнера, передали в суд
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В Государственном бюро расследований сообщили о завершении расследования относительно одного из судей Хозяйственного суда Днепропетровской области. Его подозревают в организации покушения на похищение человека и лишении свободы, совершенном по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени. Как отмечается, обвинительный акт направили в суд.

В ДБР сообщают, что следствие установило, что «служитель Фемиды» в 2017 году вне основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Поскольку судьям запрещено заниматься бизнесом, он нашел себе бизнес-партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие на территории Сумской области.

«Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Но судью стало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, но тот не захотел отходить от дел. Поэтому судья заказал представителям криминальной среды похищение напарника: за 17 тыс. долларов США мужчинц должны были лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства», - сообщают в Государственном бюро расследований.

Как отмечается, 12 июля судье было сообщено о подозрении в организации покушения на похищение человека и лишении свободы, совершенном по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 146 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

31 июля Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Днепропетровской области от осуществления правосудия.

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