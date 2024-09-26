В Вышгороде под Киевом ссора между соседями переросла в стрельбу

Один из соседей выстрелил в ногу другому.

На Киевщине правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в Вишневом. Как сообщили в полиции области, в результате ссоры между соседями, один из них выстрелил в ногу другому.

Сообщения, что в городе в одном из дворов многоэтажек один мужчина стрелял в другого, поступило около 18 часов 25 сентября.

Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил проникающее ранение и сейчас находится в больнице. Также, отмечают в полиции, известно, что мужчина произвел выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых шаров.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также ранее сообщалось, что под Киевом в загородном комплексе открыли стрельбу с балкона гостиницы.

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