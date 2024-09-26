У Вишгороді під Києвом сварка між сусідами переросла у стрілянину

Один із сусідів вистрелив в ногу іншому.

На Київщини правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною у Вишневому. Як повідомили у поліції області, внаслідок сварки між сусідами, один із них вистрелив в ногу іншому.

Повідомлення, що у місті в одному з дворів багатоповерхівок один чоловік стріляв в іншого, надійшло близько 18 години 25 вересня.

Як попередньо встановили на місці правоохоронці, між двома сусідами відбулась суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові. Потерпілий отримав проникаюче поранення та наразі знаходиться у лікарні. Також, зауважують у поліції, відомо, що чоловік здійснив постріл із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом у заміському комплексі відкрили стрільбу з балкону готелю.

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