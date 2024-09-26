Заявления Трампа об Украине и Зеленском стали одними из самых жестких его публичных высказываний – Bloomberg

Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений по поводу войны россии против Украины.

Фото: Reuters

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине сделал ряд резких заявлений по поводу войны России против Украины и Президента Украины Владимира Зеленского.

Как заявило агентство Bloomberg, высказывания Трампа стали одними из его острейших публичных заявлений на эту тему в рамках предвыборной кампании.

«Я завершу войну в Украине. Это проблема, и она ужасная! Этого никогда не случилось бы, будь я президентом. Не было бы даже необходимости в урегулировании. Не случилось бы – и точка. россия бы не начала», - сказал Трамп.

Также он заявил, что много говорил об этом с путиным.

«Мы очень хорошо с ним ладили. Вы знаете, я был тем, кто остановил трубопровод Северный поток в Европу, в Германию.

Путин сказал, что это плохо, что была проделана большая работа, а потом они говорят, как хорошо я относился к россии... Нет, я не был хорошим. Но мы ладили. У нас были хорошие отношения, и это хорошо, а не плохо», – добавил кандидат в президенты США.

Во время своего выступления Трамп снова обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в том, что они «допустили» войну россии против Украины. Республиканец снова пообещал, что сможет прекратить войну в случае своей победы на выборах.

Кроме этого, Трамп заявил, что Украина «полностью уничтожена» и добавил, что в результате войны погибли «миллионы и миллионы» людей.

Еще Трамп предположил, что в Украине «заканчиваются солдаты».

«Они используют на фронте маленьких детей и пожилых людей, потому что их солдаты умирают, и происходят другие вещи, которые мы даже не будем обсуждать», - заявил он.

Республиканец также выразил мнение, что любое соглашение с россией, даже плохое, лучше ее отсутствия, и обвинил Зеленского якобы в нежелании достигать компромисса.

«Есть страна, которая была уничтожена и которую невозможно восстановить. Это займет сотни лет. Не хватит денег, чтобы восстановить ее даже если для этого объединить весь мир», - сказал Трамп.

Ранее Спикер палаты представителей США просит Владимира Зеленского уволить посла Украины в США Маркарову за нарушение правил политической нейтральности. Джонсон отметил, что мотивом своего требования назвал событие во время визита Президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

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