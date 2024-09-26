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Сенатору США позвонил дипфейковый Кулеба и спрашивал о дальнобойных ударах по рф – NYT

11:43, 26 сентября 2024
Лицо, которое пыталось себя выдать за Дмитрия Кулебу, позвонило сенатору США и спрашивало о дальнобойных ударах по россии и выборах.
Сенатору США позвонил дипфейковый Кулеба и спрашивал о дальнобойных ударах по рф – NYT
Источник фото: Rex / Shutterstock
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Главе комитета по иностранным делам Сената США Бенджамину Л. Кардину по видеоконференции позвонил человек, пытавшийся выдавать себя за бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом сообщило издание The New York Times. В материале говорится о том, что согласно письму службы безопасности Сената, офис сенатора получил электронное письмо от «Дмитрия Кулебы» с просьбой соединиться с ним через Zoom. Во время видеозвонка человек выглядел и говорил как экс-министр МИД, рассказали там.

Однако у Кардина возникли подозрения, когда собеседник начал действовать нехарактерно.

Как написали представители службы безопасности Сената, лицо начало задавать «политически заряженные вопросы о предстоящих выборах» и требовало мнения относительно вопросов внешней политики, например, поддержал ли сенатор применение ракет большой дальности по территории рф.

Сенатор завершил разговор и сообщил властям Государственного департамента о том, что произошло.

Хотя в электронном письме службы безопасности Сената не было указано, что речь идет именно о Кардине, двое должностных лиц Сената, знакомых с этим вопросом, подтвердили, что речь идет именно о нем, пишут в издании.

Кардин также отчасти подтвердил этот эпизод в своем заявлении. В нем он признал, что «в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться со мной, выдавая себя за известное лицо».

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