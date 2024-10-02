«Значна ескалація», — у Байдена різко відреагували на ракетний удар Ірану по Ізраїлю

Джейк Салліван наголосив, що США будуть консультуватися з Ізраїлем щодо наступних кроків та відповіді.

Фото: voanews.com

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван назвав масований удар Ірану по Ізраїлю значною ескалацією. Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, поки немає інформації про жертв в Ізраїлі, також не було заяв про пошкодження літаків та стратегічних військових об'єкті.

«Виходячи з того, що ми знаємо на даний момент, ця атака, здається, зазнала поразки та неефективна. Це стало насамперед результатом професіоналізму ЦАХАЛу, але не в меншій мірі завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки», - сказав Салліван.

Також він додав, що США будуть консультуватися з Ізраїлем щодо наступних кроків та відповіді.

«Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли підійти разом з Ізраїлем і створити ситуацію, в якій ніхто не загинув під час цієї атаки, наскільки нам відомо наразі. Зараз ми подивимося, які відповідні наступні кроки полягають у забезпеченні, перш за все, американських інтересів, а потім сприяння стабільності в максимально можливому ступені, коли ми рухаємося вперед», - заявив радник Білого дому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.