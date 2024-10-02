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«Значна ескалація», — у Байдена різко відреагували на ракетний удар Ірану по Ізраїлю

10:01, 2 жовтня 2024
Джейк Салліван наголосив, що США будуть консультуватися з Ізраїлем щодо наступних кроків та відповіді.
«Значна ескалація», — у Байдена різко відреагували на ракетний удар Ірану по Ізраїлю
Фото: voanews.com
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Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван назвав масований удар Ірану по Ізраїлю значною ескалацією. Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, поки немає інформації про жертв в Ізраїлі, також не було заяв про пошкодження літаків та стратегічних військових об'єкті.

«Виходячи з того, що ми знаємо на даний момент, ця атака, здається, зазнала поразки та неефективна. Це стало насамперед результатом професіоналізму ЦАХАЛу, але не в меншій мірі завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки», - сказав Салліван.

Також він додав, що США будуть консультуватися з Ізраїлем щодо наступних кроків та відповіді.

«Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли підійти разом з Ізраїлем і створити ситуацію, в якій ніхто не загинув під час цієї атаки, наскільки нам відомо наразі. Зараз ми подивимося, які відповідні наступні кроки полягають у забезпеченні, перш за все, американських інтересів, а потім сприяння стабільності в максимально можливому ступені, коли ми рухаємося вперед», - заявив радник Білого дому.  

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