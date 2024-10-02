«Значительная эскалация», – у Байдена резко отреагировали на ракетный удар Ирана по Израилю

Джейк Салливан подчеркнул, что США будут консультироваться с Израилем по поводу следующих шагов и ответа.

Фото: voanews.com

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан назвал массированный удар Ирана по Израилю значительной эскалацией. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, пока нет информации о жертвах в Израиле, также не было заявлений о повреждении самолетов и стратегических военных объектах.

«Исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, кажется, потерпела поражение и неэффективна. Это стало, прежде всего, результатом профессионализма ЦАХАЛа, но не в меньшей степени благодаря квалифицированной работе американских военных и тщательному совместному планированию в ожидании атаки», - сказал Салливан.

Также он добавил, что США будут консультироваться с Израилем по поводу следующих шагов и ответа.

«Очевидно, что это значительная эскалация со стороны Ирана, важное событие, и не менее важно, что мы смогли подойти вместе с Израилем и создать ситуацию, в которой никто не погиб во время этой атаки, насколько нам известно. Сейчас мы посмотрим, какие следующие шаги заключаются в обеспечении, прежде всего, американских интересов, а затем содействии стабильности в максимально возможной степени, когда мы двигаемся вперед», - заявил советник Белого дома.

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