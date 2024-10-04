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Букмекери вважають Володимира Зеленського одним із кандидатів на Нобелівську премію миру 2024

14:59, 4 жовтня 2024
Олексій Навальний, Володимир Зеленський та Антоніу Гутерріш серед обговорюваних кандидатів на Нобелівську премію миру в списку букмекерів.
Букмекери вважають Володимира Зеленського одним із кандидатів на Нобелівську премію миру 2024
Джерело фото: Telegram / Zelenskiy / Official
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Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш входять до переліку фаворитів на отримання Нобелівської премії миру 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на думки експертів.

Оголошення переможця відбудеться 11 жовтня, проте Нобелівський комітет може здивувати рішенням, аж до того, що нагороду не вручать взагалі. Востаннє таке сталося у 1972 році.

Серед найбільш обговорюваних кандидатів – російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у в’язниці, хоча посмертно премію вручати не можна. Також фаворитом є президент України Володимир Зеленський, однак його шанси оцінюють стримано через те, що війна в Україні триває.

Експерти також розглядають можливість нагородження гуманітарних організацій, що допомагають цивільному населенню під час конфліктів, як-от БАПОР. Водночас, ця організація викликає суперечки через звинувачення у причетності деяких її співробітників до атак на Ізраїль.

Також допускається, що Нобелівський комітет може розглянути кандидатури Антоніу Гутерріша або Міжнародного суду ООН. Але не виключено, що цьогоріч комітет відмовиться від присудження премії через масштабні конфлікти у світі.

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