Алексей Навальный, Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш среди обсуждаемых кандидатов на Нобелевскую премию мира в списке букмекеров.

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Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш входят в перечень фаворитов на получение Нобелевской премии мира 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнения экспертов.

Объявление победителя состоится 11 октября, однако Нобелевский комитет может удивить решением, вплоть до того, что награду не вручат вообще. Последний раз такое произошло в 1972 году.

Среди наиболее обсуждаемых кандидатов - российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в тюрьме, хотя посмертно премию вручать нельзя. Также фаворитом является президент Украины Владимир Зеленский, однако его шансы оценивают сдержанно из-за того, что война в Украине продолжается.

Эксперты также рассматривают возможность награждения гуманитарных организаций, помогающих гражданскому населению во время конфликтов, например БАПОР. В то же время, эта организация вызывает споры из-за обвинений в причастности некоторых ее сотрудников к атакам на Израиль.

Также допускается, что Нобелевский комитет может рассмотреть кандидатуры Антониу Гутерриша или Международного суда ООН. Но не исключено, что в этом году комитет откажется от присуждения премии из-за масштабных конфликтов в мире.

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