Практика судов
  1. В мире

Букмекеры считают Владимира Зеленского одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира 2024

14:59, 4 октября 2024
Алексей Навальный, Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш среди обсуждаемых кандидатов на Нобелевскую премию мира в списке букмекеров.
Букмекеры считают Владимира Зеленского одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира 2024
Источник фото: Telegram / Zelenskiy / Official
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш входят в перечень фаворитов на получение Нобелевской премии мира 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнения экспертов.

Объявление победителя состоится 11 октября, однако Нобелевский комитет может удивить решением, вплоть до того, что награду не вручат вообще. Последний раз такое произошло в 1972 году.

Среди наиболее обсуждаемых кандидатов - российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в тюрьме, хотя посмертно премию вручать нельзя. Также фаворитом является президент Украины Владимир Зеленский, однако его шансы оценивают сдержанно из-за того, что война в Украине продолжается.

Эксперты также рассматривают возможность награждения гуманитарных организаций, помогающих гражданскому населению во время конфликтов, например БАПОР. В то же время, эта организация вызывает споры из-за обвинений в причастности некоторых ее сотрудников к атакам на Израиль.

Также допускается, что Нобелевский комитет может рассмотреть кандидатуры Антониу Гутерриша или Международного суда ООН. Но не исключено, что в этом году комитет откажется от присуждения премии из-за масштабных конфликтов в мире.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
7 дней на явку в ТЦК – Кабмин решил ускорить сбор штрафов с уклонистов

Заочные штрафы на уклонистов будут накладывать быстрее – Кабмин сократил сроки явки в ТЦК.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Налоговая служба получила данные о банковских счетах украинцев за рубежом для борьбы с уклонением от налогообложения – Минфин

В Минфине сообщили о начале обменов данными о банковских счетах украинцев за границей для целей налогообложения.

В законопроект о повышении налогов заложили принципы экономического бронирования

Рассматриваются три модели экономического бронирования – заместитель министра экономики.

Условия признания врученным сообщения, отправленного средствами «классической почты» – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил обстоятельства, которые необходимо установить для подтверждения или опровержения факта получения почтового сообщения.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Мричко
    Наталія Мричко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Маруліна
    Любов Маруліна
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Богдан Санін
    Богдан Санін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва