У Таїланді українця змусили переказати чверть мільйона доларів у криптовалюті, погрожуючи молотком та ножем

У Таїланді затримали чотирьох підозрюваних у пограбуванні українця на суму 250 тисяч доларів у криптовалюті.

Джерело фото: Nation Thailand

Поліція Таїланду затримала чотирьох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні українця в Пхукеті 8 листопада. За даними Nation Thailand, зловмисники змусили потерпілого переказати 8,5 мільйона тайських батів (близько 250 тисяч доларів) у криптовалюті.

Серед затриманих — двоє українців, один вірменин та один росіянин віком від 19 до 22 років. Їм пред'явлено обвинувачення у пограбуванні із застосуванням зброї та незаконному утриманні людини.

За словами 23-річного українця, напад стався в готельному номері, куди його запросив знайомий, також українець. У кімнаті його чекали ще один українець та двоє чоловіків у масках, які сховалися у ванній. Нападники зв’язали його руки й ноги, погрожуючи ножем, а один із них погрожував зламати палець молотком, вимагаючи переказу цифрової валюти на суму півмільйона доларів. В результаті потерпілий домовився перевести половину цієї суми.

Після переказу криптовалюти на 8,5 мільйона батів нападники прив’язали його до ліжка, зібрали речі та втекли. Постраждалий намагався переслідувати їх до аеропорту, але не знайшов і звернувся до поліції.

Згодом поліція встановила, що один із нападників раніше регулярно купував у потерпілого криптовалюту, тому знав про значні запаси токенів у його власності. Цікаво, що власник готелю спостерігав за інцидентом, але подумав, що це постановка для YouTube, оскільки не чув звуків боротьби.

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