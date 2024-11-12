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В Таиланде украинца заставили перевести четверть миллиона долларов в криптовалюте, угрожая молотком и ножом

18:26, 12 ноября 2024
В Таиланде задержали четырех подозреваемых в ограблении украинца на сумму 250 тысяч долларов в криптовалюте.
В Таиланде украинца заставили перевести четверть миллиона долларов в криптовалюте, угрожая молотком и ножом
Источник фото: Nation Thailand
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Полиция Таиланда задержала четырех мужчин, которых подозревают в ограблении украинца в Пхукете 8 ноября. По данным Nation Thailand, злоумышленники заставили потерпевшего перевести 8,5 миллиона тайских батов (около 250 тысяч долларов) в криптовалюте.

Среди задержанных - двое украинцев, один армянин и один россиянин в возрасте от 19 до 22 лет. Им предъявлено обвинение в ограблении с применением оружия и незаконном удержании человека.

По словам 23-летнего украинца, нападение произошло в гостиничном номере, куда его пригласил знакомый, также украинец. В комнате его ждали еще один украинец и двое мужчин в масках, которые спрятались в ванной. Нападавшие связали его руки и ноги, угрожая ножом, а один из них угрожал сломать палец молотком, требуя перевода цифровой валюты на сумму полмиллиона долларов. В результате потерпевший договорился перевести половину этой суммы.

После перевода криптовалюты на 8,5 миллиона батов нападавшие привязали его к кровати, собрали вещи и скрылись. Пострадавший пытался преследовать их до аэропорта, но не нашел и обратился в полицию.

Впоследствии полиция установила, что один из нападавших ранее регулярно покупал у потерпевшего криптовалюту, поэтому знал о значительных запасах токенов в его собственности. Интересно, что владелец отеля наблюдал за инцидентом, но подумал, что это постановка для YouTube, поскольку не слышал звуков борьбы.

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полиция криптовалюта Таиланд

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