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Ілон Маск провів таємну зустріч у Нью-Йорку з іранським послом – NYT

09:02, 15 листопада 2024
Ілон Маск та посол Ірану обговорили шляхи розрядки напруженості між США та Іраном.
Ілон Маск провів таємну зустріч у Нью-Йорку з іранським послом – NYT
Джерело фото: The New York Times
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Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН у понеділок у Нью-Йорку. Двоє іранських чиновників описали її як обговорення того, як розрядити напруженість між Іраном і Сполученими Штатами.  Про це повідомляє The New York Times.

Іранці заявили, що зустріч між Маском і послом Аміром Саїдом Іравані тривала більше години і проходила в секретному місці.

Іранці, які говорили на умовах анонімності, назвали зустріч «позитивною» та «хорошою новиною».

Відповідаючи на запитання про те, чи була така зустріч, Стівен Ченг, директор із комунікацій пана Трампа, сказав: «Ми не коментуємо повідомлення про приватні зустрічі, які відбулися або не відбулися».

Нагадаємо, Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа, який перевірить федеральних чиновників. Також «Судово-юридична газета» писала, чим займатиметься Департамент ефективності Ілона Маска і який у нього може бути статус.

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США санкції Ілон Маск Іран

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