Илон Маск провел тайную встречу в Нью-Йорке с иранским послом – NYT

Илон Маск и посол Ирана обсудили пути разрядки напряженности между США и Ираном.

Источник фото: The New York Times

Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке. Двое иранских чиновников описали ее как обсуждение того, как разрядить напряженность между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщает The New York Times.

Иранцы заявили, что встреча между Маском и послом Амиром Саидом Иравани длилась более часа и проходила в секретном месте.

Иранцы, которые говорили на условиях анонимности, назвали встречу «позитивной» и «хорошей новостью».

Отвечая на вопрос о том, была ли такая встреча, Стивен Ченг, директор по коммуникациям господина Трампа, сказал: «Мы не комментируем сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись».

Напомним, Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства в администрации Трампа, который проверит федеральных чиновников. Также «Судебно-юридическая газета» писала, чем будет заниматься Департамент эффективности Илона Маска и какой у него может быть статус.

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