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Єврокомісія планує скоротити штат посольств ЄС у всьому світі

18:38, 28 листопада 2024
Делегації в багатьох країнах Африки та Латинської Америки будуть набагато обмеженішими.
Єврокомісія планує скоротити штат посольств ЄС у всьому світі
Фото: EPA
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Європейська комісія просуває плани щодо різкого скорочення штату в багатьох посольствах ЄС по всьому світу, щоб збільшити кількість персоналу в країнах, де ЄС має стратегічний інтерес. Про це повідомило видання Politico з посиланням на отримані документи.

Скорочення штату може означати, що Європейський Союз втратить дипломатичну силу у країнах Африки та Латинської Америки.

«Ми б залишили крихітну делегацію в таких місцях, як Судан чи Нігер. Це просто неправильний меседж, особливо коли Адміністрація США здається менш зацікавленою ​​зовнішнім світом», — сказав європейський посадовець на умовах анонімності.

За словами іншого посадовця, існують побоювання, що Росія чи Китай можуть заповнити будь-який вакуум, який створить Євросоюз.

Єврокомісія почала думати над скороченням після того, як Європейська служба зовнішніх справ (EEAS), дипломатичний орган ЄС, перевищила бюджет на 2024 рік.

«ЄС потребує мережі представництв, яка б краще відповідала новим політичним пріоритетам… Цього має бути досягнуто в умовах обмеженого бюджету», — йдеться у документі.

Усього ЄС має 145 представництв по всьому світу. Закривати частину з них не будуть, зараз на меті — зосередитися на країнах, «де є головні інтереси ЄС». У Брюсселі роздумують над ідеями більш «цілеспрямованого підходу» до своїх посольств. Там міркують про країни, які хочуть приєднатися до ЄС або перебувають у найближчому сусідстві з блоком, країни «Великої двадцятки» (G20), нові «політичні та економічні сили» та країни, де «нестабільність становить загрозу інтересам ЄС».

Натомість ЄС розглядає можливість обмежити свою присутність у понад 30 країнах Африки. У Латинській Америці навіть Бразилія є в переліку посольств, де можуть бути скорочення.

Щоб скоротити витрати, ЄС також пропонує об’єднати іноземні делегації Європейського інвестиційного банку або Європейських операцій з цивільного захисту та гуманітарної допомоги, з місіями EEAS.

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ЄС

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