Еврокомиссия планирует сократить штат посольств ЕС по всему миру

Делегации во многих странах Африки и Латинской Америки будут более ограниченными.

Фото: EPA

Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению штата во многих посольствах ЕС по всему миру, чтобы увеличить количество персонала в странах, где ЕС представляет стратегический интерес. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на полученные документы.

Сокращение штата может означать, что Европейский Союз потеряет дипломатическую силу в странах Африки и Латинской Америки.

«Мы оставили бы крошечную делегацию в таких местах, как Судан или Нигер. Это просто неправильный месседж, особенно когда Администрация США кажется менее заинтересованной внешним миром», — сказал европейский чиновник на условиях анонимности.

По словам другого чиновника, есть опасения, что Россия или Китай могут заполнить любой вакуум, который создаст Евросоюз.

Еврокомиссия начала думать о сокращениях после того, как Европейская служба внешних дел (EEAS), дипломатический орган ЕС, превысила бюджет на 2024 год.

«ЕС нуждается в сети представительств, которая лучше отвечала бы новым политическим приоритетам… Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета», — говорится в документе.

Всего ЕС имеет 145 представительств по всему миру. Закрывать часть из них не будут, сейчас цель — сосредоточиться на странах, где есть главные интересы ЕС. В Брюсселе размышляют над идеями более «целенаправленного подхода» к своим посольствам. Там рассуждают о странах, которые хотят присоединиться к ЕС или находятся в ближайшем соседстве с блоком, странами «Большой двадцатки» (G20), новыми «политическими и экономическими силами» и странами, где «нестабильность представляет угрозу интересам ЕС».

ЕС рассматривает возможность ограничить свое присутствие в более чем 30 странах Африки. В Латинской Америке даже Бразилия находится в перечне посольств, где могут быть сокращения.

Чтобы сократить расходы, ЕС также предлагает объединить иностранные делегации Европейского инвестиционного банка или Европейских операций по гражданской защите и гуманитарной помощи с миссиями EEAS.

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