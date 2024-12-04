У Японії керівник банку зменшив собі зарплату після того, як його працівник намагався убити клієнта. Про це повідомляє The Guardian.
Вказується, що Кентаро Окуда очолює банк Nomura з 2020 року. Він скоротить собі зарплату на 30% протягом наступних трьох місяців. Також скорочення виплат стосуватиметься кількох інших топменеджерів банку.
Таке рішення ухвалили після того, як одному з колишніх співробітників банку висунули звинувачення в замаху на вбивство клієнта, пограбуванні та підпалі.
За даними слідства, експрацівник поїхав до будинку подружжя в Хіросімі. Там він накачав літнє подружжя клієнтів банку наркотиками, а потім вкрав їхню готівку — близько $120 тисяч — та підпалив будинок. Його звільнили у серпні.
Після цього банк пообіцяв змінити принципи роботи — зокрема, завчасно виявляти «неправомірну» поведінку працівників, а ще посилити нагляд за ними під час відвідин клієнтів у їхніх домівках.
На пресконференції Окуда та троє інших керівників банку вибачилися. «Ми хотіли б принести глибокі вибачення жертвам, а також багатьом іншим причетним людям за завдані незручності та занепокоєння. Нам щиро шкода», — сказав Окуда.
Компанія також оновить процеси найму персоналу, а ще введе етичні тренінги для працівників.
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