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В Японии руководитель банка снизил себе зарплату после того, как его работник пытался убить клиента

13:35, 4 декабря 2024
Банк также обновит процессы найма персонала, а также введет нравственные тренинги для работников.
В Японии руководитель банка снизил себе зарплату после того, как его работник пытался убить клиента
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В Японии руководитель банка снизил себе зарплату после того, как его работник пытался убить клиента. Об этом сообщает The Guardian.

Указывается, что Кентаро Окуда возглавляет банк Nomura с 2020 года. Он сократит себе зарплату на 30% в течение следующих трех месяцев. Также сокращение выплат будет касаться нескольких других топ-менеджеров банка.

Такое решение было принято после того, как одному из бывших сотрудников банка предъявили обвинения в покушении на убийство клиента, ограблении и поджоге.

По данным следствия, эксработник уехал в дом супругов в Хиросиме. Там он накачал пожилых супругов клиентов банка наркотиками, а затем украл их наличные деньги — около $120 тысяч — и поджег дом. Его уволили в августе.

После этого банк пообещал изменить принципы работы — в частности, заблаговременно выявлять «неправомерное» поведение работников, а еще более усилить надзор за ними во время посещения клиентов в их домах.

На пресс-конференции Окуда и трое других руководителей банка извинились. «Мы хотели бы принести глубокие извинения жертвам, а также многим другим причастным людям за причиненные неудобства и беспокойство. Нам искренне жалко», — сказал Окуда.

Компания также обновит процессы найма персонала, а также введет нравственные тренинги для работников.

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Япония

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