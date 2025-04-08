У США почали масово скуповувати айфони, побоюючись підвищення цін через мита Трампа

Покупці прагнуть придбати iPhone до можливого підвищення цін.

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У американських Apple Store зріс попит на iPhone. Покупці прагнуть придбати смартфони до можливого підвищення цін через нові мита США. Про це повідомляє Bloomberg.

Співробітники з різних філій Apple по всій країні повідомили, що магазини були заповнені покупцями у вихідні, і покупці висловили стурбованість тим, що ціни різко зростуть після введення мит.

Більшість iPhone виробляються в Китаї, який знаходиться в черзі на тарифи в розмірі 54%.

Один із співробітників розповів у коментарі виданню, що їхня крамниця була переповнена людьми, які в паніці скуповували телефони.

Крім iPhone, активно розкуповують і Mac, тому що вони також можуть подорожчати. Один із співробітників Apple Store зазначив, що черги зараз такі самі, як під час виходу нового iPhone або напередодні Нового року.

"Майже кожен покупець запитував мене, чи зростуть ціни найближчим часом", - розповів він.

За словами людини, обізнаної у цьому питанні, у роздрібних магазинах Apple у США продажі за минулі вихідні перевищили показники попередніх років, принаймні на деяких великих ринках.

Через тарифну кризу Apple втратила понад півтрильйона доларів за два дні. Вартість акцій компанії також знизилася через загрозу адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити 50-відсоткові тарифи на імпортні товари з Китаю.

Компанія досі не коментувала чутки про можливе подорожчання продукції через мита.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи у розмірі 50% на китайські товари вже 9 квітня, якщо Пекін не скасує збільшення свого мита на 34%.

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