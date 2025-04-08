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В США начали массово скупать айфоны, опасаясь повышения цен из-за пошлин Трампа

17:37, 8 апреля 2025
Покупатели стремятся приобрести iPhone до возможного повышения цен.
В США начали массово скупать айфоны, опасаясь повышения цен из-за пошлин Трампа
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В американских Apple Store вырос спрос на iPhone. Покупатели стремятся приобрести смартфоны до возможного повышения цен из-за новых пошлин США. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотрудники из разных филиалов Apple по всей стране сообщили, что магазины были заполнены покупателями в выходные, и покупатели выразили обеспокоенность тем, что цены резко вырастут после введения пошлин.

Большинство iPhone производятся в Китае, который находится в очереди на тарифы в размере 54%.

Один из сотрудников рассказал в комментарии изданию, что их магазин был переполнен людьми, которые в панике скупали телефоны.

Помимо iPhone, активно раскупают и Mac, потому что они также могут подорожать. Один из сотрудников Apple Store отметил, что очереди сейчас такие же, как во время выхода нового iPhone или в преддверии Нового года.

«Почти каждый покупатель спрашивал меня, вырастут ли цены в ближайшее время», — рассказал он.

По словам человека, осведомленного в этом вопросе, в розничных магазинах Apple в США продажи за прошедшие выходные превысили показатели предыдущих лет, по крайней мере, на некоторых крупных рынках.

Из-за тарифного кризиса Apple потеряла более полутриллиона долларов за два дня. Cтоимость акций компании также снизилась из-за угрозы администрации президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные тарифы на импортные товары из Китая.

Компания до сих пор не комментировала слухи о возможном подорожании продукции из-за пошлин.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США введут дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт.

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США Apple

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