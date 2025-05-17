Вперше за 200 років — у Британії заповіти стануть електронними, а правила їх складання зміняться

Заповіти у смартфоні — Велика Британія вперше за 200 років готує цифрову реформу.

Фото: unsplash

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У Великій Британії можуть повністю оновити правила складання заповітів. Юридична комісія країни запропонувала уряду низку важливих змін, серед яких — дозвіл на електронні заповіти, скасування автоматичного анулювання документа після шлюбу та посилення захисту від стороннього тиску. Про це повідомляє The Law Society Gazette.

Чому це актуально

Діючий закон про заповіти у Великій Британії не переглядався майже 200 років — з часів Вікторіанської епохи. За цей час багато чого змінилося: люди живуть довше, частіше стикаються з віковими проблемами зі здоров’ям, а цифрові документи поступово витісняють паперові. Тож юристи вважають, що настав час адаптувати закон до сучасних умов.

Електронні заповіти — це можливо

Одне з головних нововведень — дозвіл оформляти заповіт в електронному вигляді. Пандемія COVID-19 показала, що дистанційне оформлення документів — це не виняток, а нова норма. Подібні механізми вже діють в інших країнах, тому Британія теж готується запровадити таку опцію. Але, як наголошують експерти, для цього потрібно створити захищену систему, яка не дозволить підробити чи знищити електронний заповіт.

Захист від маніпуляцій

Юридична комісія пропонує дати судам більше можливостей захищати людей, які можуть стати жертвами тиску при складанні заповіту. Якщо нині такі справи складно довести, то в майбутньому суд зможе визнати вплив недобросовісним, якщо будуть підстави підозрювати його наявність.

Шлюб більше не скасовуватиме заповіт

Ще одне важливе нововведення — скасування автоматичної втрати чинності заповіту після шлюбу або цивільного партнерства. Юристи з’ясували, що більшість британців про це правило навіть не знали. Навіть більше, існує ризик зловживань — так званих «хижацьких шлюбів», коли люди одружуються виключно заради спадщини.

Заповіт з 16 років

Також пропонується дозволити складати заповіт з 16 років, а не з 18, як зараз. Це, за словами експертів, дасть більше свободи молоді, яка вже може мати власне майно.

Що кажуть автори ініціативи

Професор Нік Гопкінс, представник Юридичної комісії, пояснив: запропоновані зміни допоможуть зробити закон більш справедливим, зрозумілим і пристосованим до цифрової епохи. Вони мають захистити права громадян та зробити процес спадкування більш прозорим.

«Ми прагнемо оновити застаріле законодавство і дати людям більше свободи у тому, як розпоряджатися своїм майном після смерті», — наголосив Гопкінс.

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