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Впервые за 200 лет — в Британии завещания станут электронными, а правила их составления изменятся

13:36, 17 мая 2025
Заветы в смартфоне – Великобритания впервые за 200 лет готовит цифровую реформу.
Впервые за 200 лет — в Британии завещания станут электронными, а правила их составления изменятся
Фото: unsplash
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В Великобритании могут полностью обновить правила составления завещаний. Юридическая комиссия страны предложила правительству ряд важных изменений, среди которых — разрешение на электронные завещания, отмена автоматической аннуляции документа после заключения брака и усиление защиты от стороннего давления. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Почему это актуально

Действующий закон о завещаниях в Великобритании не пересматривался почти 200 лет — со времён Викторианской эпохи. За это время многое изменилось: люди живут дольше, чаще сталкиваются с возрастными проблемами со здоровьем, а цифровые документы постепенно вытесняют бумажные. Поэтому юристы считают, что пришло время адаптировать законодательство к современным реалиям.

Электронные завещания — это реально

Одно из ключевых новшеств — возможность составления завещания в электронном формате. Пандемия COVID-19 показала, что удалённое оформление документов — это не исключение, а новая норма. Подобные решения уже применяются в других странах, и Великобритания готовится ввести такую опцию. Однако, как подчёркивают эксперты, потребуется надёжная система, которая защитит электронное завещание от подделки и уничтожения.

Защита от манипуляций

Юридическая комиссия предлагает расширить полномочия судов для защиты людей, на которых могли оказывать давление при составлении завещания. Сейчас подобные случаи трудно доказать, но в будущем суд сможет признать влияние недобросовестным, если будут разумные основания подозревать его наличие.

Брак больше не будет аннулировать завещание

Ещё одно важное предложение — отменить автоматическое прекращение действия завещания после вступления в брак или заключения гражданского партнёрства. Юристы выяснили, что большинство британцев даже не знали о существовании этого правила. Более того, существует риск злоупотреблений — так называемых «хищнических браков», когда брак заключается исключительно ради наследства.

Завещание с 16 лет

Также предлагается разрешить составление завещания с 16 лет вместо нынешних 18. По мнению экспертов, это даст больше свободы молодым людям, которые уже могут иметь собственное имущество.

Что говорят авторы инициативы

Профессор Ник Хопкинс, представитель Юридической комиссии, пояснил: предложенные изменения сделают закон более справедливым, понятным и адаптированным к цифровой эпохе. Они направлены на защиту прав граждан и повышение прозрачности наследственного процесса.

«Мы стремимся обновить устаревшее законодательство и предоставить людям больше свободы в распоряжении своим имуществом после смерти», — подчеркнул Хопкинс.

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