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Не пройшло і дня перемир’я – на півночі Ізраїлю звучать сирени через ракетний обстріл з боку Ірану

11:01, 24 червня 2025
Іран порушив перемир’я, завдавши ракетного удару, на що Ізраїль заявив, що готує відповідь.
Не пройшло і дня перемир’я – на півночі Ізраїлю звучать сирени через ракетний обстріл з боку Ірану
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Незабаром після оголошення перемир’я між Ізраїлем та Іраном, яке мало завершити 12-денну війну, Іран здійснив ракетний обстріл ізраїльської території. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

На півночі Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги через ракетну атаку.

Міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман засудив Іран за запуск ракети по північному Ізраїлю, який стався через три з половиною години після оголошення перемир’я: «Ми не повинні вагатися, ми не повинні стримуватися, ми повинні відповісти негайно».

«Тегеран здригнеться», — заявив Ліберман, коментуючи атаку.

За попередніми оцінками, Іран випустив одну ракету, що порушила домовленості про припинення вогню.

Раніше Ізраїль офіційно підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, однак дії Ірану порушили домовленості, зробивши це перемир’я одним із найкоротших в історії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир’я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності, і закликав сторони дотримуватися режиму припинення вогню. Нагадаємо, Трамп привітав планету з тим, що настав час для миру.

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Іран Ізраїль перемир'я

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