Не прошло и дня перемирия – на севере Израиля звучат сирены из-за ракетного обстрела со стороны Ирана

Иран нарушил перемирие, нанеся ракетный удар, на что Израиль заявил, что готовит ответ.

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Вскоре после объявления перемирия между Израилем и Ираном, которое должно было завершить 12-дневную войну, Иран совершил ракетный обстрел израильской территории. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги из-за ракетной атаки.

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман осудил Иран за запуск ракеты по северному Израилю, который произошел через три с половиной часа после объявления перемирия: «Мы не должны колебаться, мы не должны сдерживаться, мы должны ответить немедленно».

«Тегеран содрогнется», - заявил Либерман, комментируя атаку.

По предварительным оценкам, Иран выпустил одну ракету, нарушившую договоренности о прекращении огня.

Ранее Израиль официально поддержал предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, однако действия Ирана нарушили договоренности, сделав это перемирие одним из самых коротких в истории.

Трамп назвал реакцию Ирана на удары США «слабой», отметив, что «возможно, теперь Иран может перейти к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом поощряю Израиль сделать то же самое».

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