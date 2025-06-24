В Минюсте объяснили, признает ли Украина документы с оккупированных территорий

Нормативно-правовые акты оккупационных администраций РФ недействительны и не создают никаких правовых последствий.

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В условиях продолжающейся войны граждане Украины, выезжающие с временно оккупированных регионов, нередко сталкиваются с ситуациями, связанными с признанием документов, выданных оккупационной властью.

Украина не признает документы с оккупированных территорий, но обеспечивает правовую защиту граждан. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Предусмотрена возможность признания отдельных фактов, имеющих юридическое значение для граждан.

Согласно части 3 статьи 9 Закона Украины «О обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», любой акт (решение, документ), выданный незаконными органами и/или лицами, указанными во второй части этой статьи, является недействительным и не создает правовых последствий.

Таким образом, нормативно-правовые акты оккупационных администраций РФ являются недействительными и не создают никаких правовых последствий. Недействительность этих актов не подлежит обжалованию и не может быть отменена.

В то же время действующее законодательство предусматривает возможность государственной регистрации фактов рождения, смерти, установления отцовства, брака или расторжения брака на основании поданных документов, подтверждающих факт, независимо от места их оформления, либо на основании решения суда.

Граждане Украины или их законные представители могут обратиться в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) на подконтрольной территории Украины с заявлением о государственной регистрации соответствующего факта. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие этот факт.

В таком случае орган ЗАГС обязан принять заявление и рассмотреть поданные документы. Если предоставленные документы не могут быть использованы для проведения государственной регистрации, заявителю разъясняется право обратиться в суд для установления соответствующего факта.

На основании решения суда орган ЗАГС проводит государственную регистрацию и вносит сведения в Государственный реестр актов гражданского состояния.

Таким образом, законодательством предусмотрены механизмы, которые позволяют гражданам, проживавшим на временно оккупированных территориях, реализовать право на государственную регистрацию важных для них фактов.

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