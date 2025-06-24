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Растрата, присвоение имущества и подделка документов: в Хмельницкой области судили директора лицея за махинации

12:40, 24 июня 2025
Директор лицея и ФЛП действовали в сговоре для завладения государственными средствами с помощью фиктивных документов.
Растрата, присвоение имущества и подделка документов: в Хмельницкой области судили директора лицея за махинации
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Нетишинский городской суд Хмельницкой области вынес приговор по делу директорки местного профессионального лицея, обвиняемой в растрате бюджетных средств, а предпринимательницы – в их присвоении и в подделке документов.

Согласно приговору, 26 декабря 2021 года тогдашняя директор Нетишинского профессионального лицея заключила три договора с местной ФЛП на поставку оборудования, оснащения, принадлежностей для учебно-практического центра на суммы 2 538 000 грн, 762 390 грн и 465 070 грн. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Ни один из договоров предпринимательница не выполнила вовремя и в полном объеме. И не могла выполнить, поскольку не имела в наличии оборудования и оснащения. Несмотря на это, 28 декабря 2021 года руководитель лицея внесла в официальные документы ложные сведения о поставке всего заявленного товара. На их основании ФЛП незаконно получила из государственного бюджета указанные в договорах суммы. Таким образом она присвоила из них 533 810 грн, растрату которых допустила директорка.

Кроме того, в ноябре того же года руководитель лицея заключила договор с другим предпринимателем – на поставку легкового автомобиля стоимостью 463 000 гривен, которого он также не имел в наличии. В расходной накладной указала о якобы приёме лицеем автомобиля Renault Lodgy на указанную сумму. По поддельным документам ФЛП получил из бюджета 463 000 грн.

Суд признал директорку виновной в растрате чужого имущества, совершённой должностным лицом с использованием служебного положения, повторно, по предварительному сговору группой лиц и в крупном размере (ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесении в них заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины), и назначил ей 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, а также штраф в размере 12 750 гривен.

Физическое лицо – предприниматель – признана виновной в присвоении чужого имущества, совершённом по предварительному сговору группой лиц и в крупном размере (ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины) и в составлении и выдаче частным предпринимателем заведомо поддельного официального документа, удостоверяющего определённые факты, имеющие юридическое значение и предоставляющие определённые права, совершённого повторно (ч. 2, 3 ст. 358 УК Украины), приговорена к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 3 года с освобождением от отбывания наказания на испытательный срок.

Во время судебного разбирательства дела обвиняемые не признали своей вины в совершении инкриминируемых правонарушений. Утверждали, что 28 декабря всё оборудование было доставлено в лицей, руководительница лично проверила его наличие и подписала акты приёма-передачи, а ФЛП получила деньги за поставку. Но поскольку помещение лицея было недостроено, товар не разгружали, а передали предпринимательнице на ответственное хранение. В январе 2022 года часть оборудования она вернула, а за остальное – возместила стоимость. По требованию лицея также были возвращены деньги за автомобиль.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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