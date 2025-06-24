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Розтрата, привласнення майна та підроблення документів: на Хмельниччині судили директорку профліцею за махінації

12:40, 24 червня 2025
Директорка ліцею та ФОП діяли у змові для заволодіння державними коштами через фіктивні документи.
Розтрата, привласнення майна та підроблення документів: на Хмельниччині судили директорку профліцею за махінації
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Нетішинський міський суд Хмельницької області ухвалив вирок у справі директорки місцевого професійного ліцею, обвинуваченої у розтраті бюджетних коштів, а підприємиці – у їх привласненні, та у підробленні документів.

За вироком, 26 грудня 2021 року тодішня директор Нетішинського професійного ліцею уклала три договори з місцевою ФОП про постачання обладнання, устаткування, приладдя для навчально-практичного центру на суми 2 538 000 грн, 762 390 грн та 465 070 грн. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Жоден з договорів підприємиця не виконала вчасно та у повному обсязі. І не могла виконати, оскільки не мала обладнання й устаткування в наявності. Попри це 28 грудня 2021 року керівник ліцею внесла до офіційних документів неправдиві відомості про постачу усього заявленого товару. На їх підставі ФОП незаконно отримала з державного бюджету зазначені у договорах суми. Відтак привласнила з них 533 810 грн, розтрату яких допустила директорка.  

Окрім того, у листопаді того ж року керівник ліцею уклала договір з іншим підприємцем – на постачання легкового автомобіля вартістю 463 000 гривень, якого він також не мав у наявності. У видатковій накладні вказала про нібито прийняття ліцеєм автомобіля Renault Lodgy на вказану суму. За підробленими документами ФОП отримав з бюджету 463 000 грн.

Директорку суд визнав винною у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах (ч. 3, 4 ст. 191 КК України), а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України), й призначив їй 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, а також 12750 гривень штрафу.

Фізичну особу – підприємця – у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах (ч. 3, 4 ст. 191 КК України) й у складанні та видачі приватним підприємцем завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчиненому повторно (ч. 2, 3 ст. 358 КК України), засудивши її до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 3 роки зі звільненням від відбування покарання на іспитовий строк.

Під час судового розгляду справи обвинувачені своєї вини у вчиненні інкримінованих правопорушень не визнали. Запевнили, що 28 грудня усе обладнання було доставлено до ліцею, керівниця особисто перевірила його наявність і підписала акти прийому-передачі, а ФОП отримала гроші за постачу. Та оскільки приміщення ліцею було недобудоване, товар не відвантажували, а передали підприємиці на відповідальне зберігання. У січні 2022 року частину обладнання вона повернула, а за решту – відшкодувала вартість. На вимогу ліцею було повернуто й гроші за автомобіль.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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