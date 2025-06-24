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ВРП звільнила у відставку двох суддів

11:26, 24 червня 2025
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів та відхилила одну заяву про відставку.
ВРП звільнила у відставку двох суддів
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Вища рада правосуддя розглянула питання щодо звільнення суддів за загальними обставинами, повідомляється на офіційному сайті ВРП.

За результатами розгляду Рада ухвалила рішення про звільнення двох суддів, які подали заяви про відставку:

  • Володимира Черненка – з посади судді Городищенського районного суду Черкаської області;
  • Василя Олійника – з посади судді Київського апеляційного суду.

Водночас ВРП залишила без розгляду заяву Валентина Томилка про звільнення з посади судді Полтавського апеляційного суду у відставку.

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суддя ВРП

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