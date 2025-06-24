ВСП уволил в отставку двух судей

Высший совет правосудия уволил двух судей и отклонил одно заявление об отставке.

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об увольнении судей по общим обстоятельствам, сообщается на официальном сайте ВСП.

По результатам рассмотрения Совет принял решение об увольнении двух судей, подавших заявления об отставке:

Владимира Черненко - с должности судьи Городищенского районного суда Черкасской области;

Василия Олейника - с должности судьи Киевского апелляционного суда.

В то же время ВСП оставил без рассмотрения заявление Валентина Томилко об увольнении с должности судьи Полтавского апелляционного суда в отставку.

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