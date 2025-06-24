ВСП уволил в отставку двух судей

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об увольнении судей по общим обстоятельствам, сообщается на официальном сайте ВСП.
По результатам рассмотрения Совет принял решение об увольнении двух судей, подавших заявления об отставке:
В то же время ВСП оставил без рассмотрения заявление Валентина Томилко об увольнении с должности судьи Полтавского апелляционного суда в отставку.
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