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24 тысячи гривен украинцам, которые не выезжали из страны – ЦПД опроверг фейк о выплате

10:43, 24 июня 2025
Украинцам навязывают фейковые выплаты через TikTok.
24 тысячи гривен украинцам, которые не выезжали из страны – ЦПД опроверг фейк о выплате
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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг слухи о якобы выплате 24 тысяч гривен гражданам, которые не покидали Украину после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Центра.

В социальной сети TikTok распространяются видео, которые утверждают, что Верховная Рада приняла «постановление 4425» о единовременной помощи через программу «еПоддержка» в приложении «Дія». Пользователей призывают переходить по ссылке в профиле для получения инструкций. Однако эта информация является фейковой.

На официальном сайте Верховной Рады отсутствуют какие-либо сведения о таком постановлении или программе выплат. Для правдоподобности злоумышленники подделали дизайн сайта ВРУ, а ссылки ведут к анонимным Telegram-каналам, направленным на увеличение аудитории и охвата.

Центр противодействия дезинформации призывает граждан проверять информацию в официальных источниках и не доверять сомнительным сообщениям в социальных сетях.

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деньги СНБО

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