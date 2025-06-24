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Геноцидная русификация - МИД о запрете РФ изучения украинского языка в школах на ВОТ

10:25, 24 июня 2025
МИД Украины осудил запрет украинского языка на временно оккупированных территориях как проявление геноцида.
Геноцидная русификация - МИД о запрете РФ изучения украинского языка в школах на ВОТ
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Министерство иностранных дел Украины осудило решение российских оккупационных властей запретить изучение украинского языка в школах на временно оккупированных территориях Украины, назвав это очередным шагом геноцидной политики России. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«Россия, которая систематически манипулирует языковым вопросом для оправдания агрессии, проводит целенаправленную политику русификации, ассимиляции, геноцидного истребления целых народов, угнетения других культур, подавления национальной идентичности», - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что на протяжении веков Россия более 130 раз пыталась уничтожить украинский язык, но все эти попытки провалились. Современные запреты - продолжение царских репрессий и сталинского лингвоцида - обречены на поражение. Украинский язык пережил всех угнетателей, - заявили в МИД.

Цитируя слова херсонского драматурга Николая Кулиша, МИД подчеркнул: «Каждое слово убеждает тогда, когда за ним звенит оружие!». Сегодня украинский язык подкреплен силой Вооруженных сил Украины, что делает российские запреты «бутафорскими и временными». В министерстве уверены, что оккупация завершится, а Херсонщина, Запорожье и другие регионы останутся украинскими, где свободно будет звучать украинский язык.

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россия МИД война оккупированные территории язык

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