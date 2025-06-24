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Геноцидна русифікація – МЗС щодо заборони РФ вивчення української мови в школах на ТОТ

10:25, 24 червня 2025
МЗС України засудило заборону української мови на тимчасово окупованих територіях як прояв геноциду.
Геноцидна русифікація – МЗС щодо заборони РФ вивчення української мови в школах на ТОТ
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Міністерство закордонних справ України засудило рішення російської окупаційної влади заборонити вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України, назвавши це черговим кроком геноцидної політики Росії. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті МЗС.

«Росія, яка систематично маніпулює мовним питанням для виправдання агресії, провадить цілеспрямовану політику русифікації, асиміляції, геноцидного винищення цілих народів, пригноблення інших культур, придушення національної ідентичності», — наголосили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що протягом століть Росія понад 130 разів намагалася знищити українську мову, але всі ці спроби провалилися. Сучасні заборони — продовження царських репресій і сталінського лінгвоциду — приречені на поразку. Українська мова пережила всіх гнобителів, — заявили в МЗС.

Цитуючи слова херсонського драматурга Миколи Куліша, МЗС наголосило: «Кожне слово переконує тоді, коли за ним дзвенить зброя!». Сьогодні українська мова підкріплена силою Збройних сил України, що робить російські заборони «бутафорними та тимчасовими». У міністерстві впевнені, що окупація завершиться, а Херсонщина, Запоріжжя та інші регіони залишаться українськими, де вільно лунатиме українська мова.

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росія МЗС війна окуповані території мова

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