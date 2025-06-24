Право на участь – як громадяни можуть захищати свої інтереси в адміністративних провадженнях

Закон України гарантує громадянам право на участь у вирішенні адміністративних справ.

Фото: LexInform

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Міністерство юстиції України нагадує, що Закон «Про адміністративну процедуру» закріплює ключовий принцип участі громадян у вирішенні їхніх справ. Стаття 17 цього закону забезпечує кожній особі право бути заслуханою, отримувати консультації та подавати докази, сприяючи прозорості, справедливості та захисту від свавільних рішень адміністративних органів, особливо у випадках можливих негативних адміністративних актів.

Основні положення принципу включають:

– Право бути заслуханою: Громадяни можуть надавати пояснення чи заперечення у будь-якій формі до ухвалення рішення, особливо якщо воно може обмежити їхні права чи інтереси. Адміністративні органи зобов’язані враховувати надані факти, аргументи та докази.

– Інформування та консультування: Органи влади повинні повідомляти громадян про початок провадження, їхні права та хід справи, а також надавати консультації для полегшення участі. Інформація має бути доступною до ухвалення рішення, щоб особа могла висловити позицію.

– Надання доказів: Громадяни мають право подавати документи та інші докази, які стосуються справи.

Стаття 17 Закону України «Про адміністративну процедуру» закріплює ключову роль участі громадян у вирішенні їхніх адміністративних справ, гарантуючи захист їхніх прав. Про це нагадує Міністерство юстиції України.

Закон вимагає від адміністративних органів не лише інформувати громадян, але й надавати консультації, щоб забезпечити їхню активну участь у процесі.

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