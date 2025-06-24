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Право на участие – как граждане могут защищать свои интересы в административных производствах

10:07, 24 июня 2025
Закон Украины гарантирует гражданам право на участие в решении административных дел.
Право на участие – как граждане могут защищать свои интересы в административных производствах
Фото: LexInform
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Министерство юстиции Украины напоминает, что Закон «Об административной процедуре» закрепляет ключевой принцип участия граждан в решении их дел. Статья 17 этого закона обеспечивает каждому лицу право быть заслушанным, получать консультации и представлять доказательства, способствуя прозрачности, справедливости и защите от произвольных решений административных органов, особенно в случаях возможных негативных административных актов.

Основные положения принципа включают:

- Право быть заслушанным: Граждане могут давать объяснения или возражения в любой форме до принятия решения, особенно если оно может ограничить их права или интересы. Административные органы обязаны учитывать предоставленные факты, аргументы и доказательства.

- Информирование и консультирование: Органы власти должны сообщать гражданам о начале производства, их правах и ходе дела, а также предоставлять консультации для облегчения участия. Информация должна быть доступной до принятия решения, чтобы лицо могло выразить позицию.

- Предоставление доказательств: Граждане имеют право подавать документы и другие доказательства, касающиеся дела.

Статья 17 Закона Украины «Об административной процедуре» закрепляет ключевую роль участия граждан в решении их административных дел, гарантируя защиту их прав. Об этом напоминает Министерство юстиции Украины.

Статья 17 Закона Украины «Об административной процедуре» закрепляет ключевую роль участия граждан в решении их административных дел, гарантируя защиту их прав. Об этом напоминает Министерство юстиции Украины.

Закон требует от административных органов не только информировать граждан, но и предоставлять консультации, чтобы обеспечить их активное участие в процессе.

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право Министерство юстиции Украины

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