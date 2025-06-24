Практика судів
  1. В Україні

24 тисячі гривень українцям, які не виїжджали з країни – ЦПД спростував фейк про виплату

10:43, 24 червня 2025
Українцям нав’язують фейкові виплати через TikTok.
24 тисячі гривень українцям, які не виїжджали з країни – ЦПД спростував фейк про виплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував чутки про нібито виплату 24 тисяч гривень громадянам, які не залишали Україну після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Центру.

У соціальній мережі TikTok поширюються відео, які стверджують, що Верховна Рада ухвалила «постанову 4425» про одноразову допомогу через програму «єПідтримка» у застосунку «Дія». Користувачів закликають переходити за посиланням у профілі для отримання інструкцій. Однак ця інформація є фейковою.

На офіційному сайті Верховної Ради відсутні будь-які відомості про таку постанову чи програму виплат. Для правдоподібності зловмисники підробили дизайн сайту ВРУ, а посилання ведуть до анонімних Telegram-каналів, спрямованих на збільшення аудиторії та охоплення.

Центр протидії дезінформації закликає громадян перевіряти інформацію в офіційних джерелах і не довіряти сумнівним повідомленням у соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

гроші РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи повинен суд безпосередньо здійснювати огляд мобільного телефону як доказу у судовому засіданні

Прокурор надав місцевому суду для дослідження мобільний телефон, проте згідно з роз’ясненням спеціаліста, на телефоні встановлено пароль, у зв’язку із чим здійснити огляд речового доказу виявилося неможливим.

ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Повітряного кодексу.

У Раді зареєстрували законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях

Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект про внесення змін до законів про публічні закупівлі та про оборонні закупівлі.

У Раді пропонують запровадити обов’язкову відеофіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК

Пропонується передбачити від 5 до 10 років позбавлення волі для працівників ТЦК за застосування насильства і перевищення службових повноважень, а також запровадити відеофіксацію проходження ВЛК.

Виповнилася третя річниця здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС — Ольга Стефанішина

«Маємо діяти як країна-кандидат, а це означає навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ» - підкреслила Ольга Стефанішина.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду