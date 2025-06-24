24 тисячі гривень українцям, які не виїжджали з країни – ЦПД спростував фейк про виплату

Українцям нав’язують фейкові виплати через TikTok.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував чутки про нібито виплату 24 тисяч гривень громадянам, які не залишали Україну після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Центру.

У соціальній мережі TikTok поширюються відео, які стверджують, що Верховна Рада ухвалила «постанову 4425» про одноразову допомогу через програму «єПідтримка» у застосунку «Дія». Користувачів закликають переходити за посиланням у профілі для отримання інструкцій. Однак ця інформація є фейковою.

На офіційному сайті Верховної Ради відсутні будь-які відомості про таку постанову чи програму виплат. Для правдоподібності зловмисники підробили дизайн сайту ВРУ, а посилання ведуть до анонімних Telegram-каналів, спрямованих на збільшення аудиторії та охоплення.

Центр протидії дезінформації закликає громадян перевіряти інформацію в офіційних джерелах і не довіряти сумнівним повідомленням у соціальних мережах.

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