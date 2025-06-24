У Мін’юсті пояснили, чи визнає Україна документи з окупованих територій

Нормативно-правові акти окупаційних адміністрацій РФ є недійсними та не створюють жодних правових наслідків.

Фото: Freepik

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В умовах триваючої війни громадяни України, які виїжджають з тимчасово окупованих регіонів, нерідко зтикаються з ситуаціями, повʼязаними з визнанням документів, виданих окупаційною владою.

Україна не визнає документи з окупованих територій, але забезпечує правовий захист громадян. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Передбачено можливість визнання окремих фактів, що мають юридичне значення для громадян.

Згідно з частиною 3 статті 9 Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-який акт (рішення, документ), виданий незаконними органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Отже, нормативно-правові акти окупаційних адміністрацій РФ є недійсними та не створюють жодних правових наслідків. Недійсність цих актів не підлягає оскарженню та не може бути скасована.

Водночас чинне законодавство передбачає можливість державної реєстрації фактів народження, смерті, встановлення батьківства, шлюбу чи розірвання шлюбу на підставі поданих документів, що підтверджують факт, незалежно від місця їх оформлення, або на підставі рішення суду.

Громадяни України або їхні законні представники можуть звернутися до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) на підконтрольній території України із заявою про державну реєстрацію відповідного факту. До заяви додаються документи, які підтверджують цей факт.

У такому випадку орган ДРАЦС зобов’язаний прийняти заяву та розглянути подані документи. Якщо надані документи не можуть бути використані для проведення державної реєстрації, заявнику роз’яснюється право звернутися до суду для встановлення відповідного факту.

На підставі рішення суду орган ДРАЦС проводить державну реєстрацію і вносить відомості до Державного реєстру актів цивільного стану.

Відтак законодавством передбачено механізми, які дозволяють громадянам, що проживали на тимчасово окупованих територіях, реалізувати право на державну реєстрацію важливих для них фактів.

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