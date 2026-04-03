У США суд закрив справу про брак грошей в освіті, яка тривала понад 30 років

15:18, 3 квітня 2026
Рішення передали політикам: суд заявив, що не має повноважень визначати фінансування шкіл.
У США суд закрив справу про брак грошей в освіті, яка тривала понад 30 років
Верховний суд штату Північна Кароліна у США закрив багаторічну справу «Leandro», яка стосувалася якості та фінансування шкільної освіти. Суд вирішив, що попередні рішення у справі були ухвалені з порушенням повноважень, і остаточно припинив її розгляд. Про це повідомляє Courthouse News.

Справу подали ще у 1994 році школи та батьки учнів. Вони стверджували, що держава виділяє недостатньо коштів, через що діти — особливо в бідніших районах — не мають рівного доступу до освіти.

Раніше суд уже ставав на бік позивачів і визнавав: кожна дитина має право на базову якісну освіту. У 2022 році навіть зобов’язали владу виділити додаткові кошти, щоб виправити ситуацію.

Після зміни складу суду рішення переглянули.

Головний суддя заявив: суди не повинні втручатися у політику, зокрема вирішувати, скільки грошей виділяти на освіту. Це, на його думку, відповідальність парламенту штату.

Суд також зазначив, що справа з часом змінилася: якщо спочатку йшлося про проблеми окремих шкіл, то згодом — про реформу всієї освітньої системи. Через це частину попередніх рішень визнали недійсними.

Думки розділилися:

• Критики рішення (зокрема судді від Демократичної партії) вважають, що держава й далі не виконує свого обов’язку перед учнями, а суд фактично залишив дітей без захисту.

• Прихильники кажуть, що суд правильно не втручається у бюджетні рішення, які має ухвалювати законодавча влада.

Генеральний прокурор штату заявив, що влада ще оцінює наслідки рішення, але наголосив: право дітей на якісну освіту залишається.

Фактично суд не заперечив, що діти мають право на освіту. Але тепер питання фінансування шкіл повністю залежить від політиків, а не судів.

Це означає, що подальші зміни в освіті штату будуть вирішуватися не через судові позови, а через політичні рішення.

