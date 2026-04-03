В США суд закрыл дело о нехватке средств в образовании, которое длилось более 30 лет

15:18, 3 апреля 2026
Решение передали политикам: суд заявил, что не имеет полномочий определять финансирование школ.
Верховный суд штата Северная Каролина в США закрыл многолетнее дело «Leandro», которое касалось качества и финансирования школьного образования. Суд решил, что предыдущие решения по делу были приняты с нарушением полномочий, и окончательно прекратил его рассмотрение. Об этом сообщает Courthouse News.

Дело подали еще в 1994 году школы и родители учеников. Они утверждали, что государство выделяет недостаточно средств, из-за чего дети — особенно в более бедных районах — не имеют равного доступа к образованию.

Ранее суд уже становился на сторону истцов и признавал: каждый ребенок имеет право на базовое качественное образование. В 2022 году даже обязали власти выделить дополнительные средства, чтобы исправить ситуацию.

После изменения состава суда решение пересмотрели.

Главный судья заявил: суды не должны вмешиваться в политику, в частности решать, сколько денег выделять на образование. Это, по его мнению, ответственность парламента штата.

Суд также отметил, что дело со временем изменилось: если сначала речь шла о проблемах отдельных школ, то позже — о реформе всей образовательной системы. Из-за этого часть предыдущих решений признали недействительными.

Мнения разделились:

• Критики решения (в частности судьи от Демократической партии) считают, что государство и дальше не выполняет свою обязанность перед учениками, а суд фактически оставил детей без защиты.

• Сторонники говорят, что суд правильно не вмешивается в бюджетные решения, которые должна принимать законодательная власть.

Генеральный прокурор штата заявил, что власти еще оценивают последствия решения, но подчеркнул: право детей на качественное образование сохраняется.

Фактически суд не отрицал, что дети имеют право на образование. Но теперь вопрос финансирования школ полностью зависит от политиков, а не от судов.

Это означает, что дальнейшие изменения в образовании штата будут решаться не через судебные иски, а через политические решения.

