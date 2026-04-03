Чоловік проковтнув скло з напоєм Coca-Cola — як суд покарав компанію

Суд зобов’язав Coca-Cola виплатити компенсацію чоловіку, який проковтнув скло з пляшки напою

Суд у Бразилія зобов’язав компанію Coca-Cola виплатити 10 тисяч бразильських реалів (приблизно 1900 доларів) чоловіку, який проковтнув уламки скла, що були всередині пляшки газованого напою. Про це повідомляє Mix Vale.

Інцидент стався у серпні 2013 року в Ріо-де-Жанейро, де чоловік придбав упаковку з дванадцяти пляшок Coca-Cola об’ємом 290 мл у місцевому магазині.

Відкривши одну з пляшок і зробивши ковток, він відчув, як щось гостре подряпало йому горло та піднебіння. Згодом з’ясувалося, що всередині пляшки були уламки скла.

Через біль у шлунку чоловік звернувся до лікаря приблизно через 72 години після інциденту.

18-та палата з приватного права Суду правосуддя Ріо-де-Жанейро залишила в силі рішення суду нижчої інстанції в місті Нова-Ігуасу. Усі судді колегії підтримали це рішення.

«Судді розцінили цей випадок як створення серйозної загрози фізичному здоров’ю людини», — зазначає видання.

Відповідальними у справі визнано компанію-розливника Rio de Janeiro Refrescos та страхову компанію Seguros SURA Brazil. Суд постановив, що постраждалий може отримати всю суму компенсації — 10 тисяч реалів — від будь-якої з цих сторін.

