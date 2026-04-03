Мужчина проглотил стекло с напитком Coca-Cola — как суд наказал компанию

Суд обязал Coca-Cola выплатить компенсацию мужчине, который проглотил стекло из бутылки напитка.

Суд в Бразилии обязал компанию Coca-Cola выплатить 10 тысяч бразильских реалов (примерно 1900 долларов) мужчине, который проглотил осколки стекла, находившиеся внутри бутылки газированного напитка. Об этом сообщает Mix Vale.

Инцидент произошел в августе 2013 года в Рио-де-Жанейро, где мужчина приобрел упаковку из двенадцати бутылок Coca-Cola объемом 290 мл в местном магазине.

Открыв одну из бутылок и сделав глоток, он почувствовал, как что-то острое поцарапало ему горло и небо. Позже выяснилось, что внутри бутылки находились осколки стекла.

Из-за боли в желудке мужчина обратился к врачу примерно через 72 часа после инцидента.

18-я палата по частному праву Суда правосудия Рио-де-Жанейро оставила в силе решение суда нижестоящей инстанции в городе Нова-Игуасу. Все судьи коллегии поддержали это решение.

«Судьи расценили этот случай как создание серьезной угрозы физическому здоровью человека», — отмечает издание.

Ответственными по делу признаны компания-разливщик Rio de Janeiro Refrescos и страховая компания Seguros SURA Brazil. Суд постановил, что пострадавший может получить всю сумму компенсации — 10 тысяч реалов — от любой из этих сторон.

