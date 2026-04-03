Дональд Трамп доручив Джей Ді Венсу очолити боротьбу з шахрайством у США

Віцепрезидент отримає неформальний статус «царя боротьби із шахрайством».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс відповідатиме за боротьбу з шахрайством у країні. Про це він розповів у соцмережах.

За словами Трампа, Венс отримає неформальний статус «Царя боротьби із шахрайством», а його діяльність охоплюватиме «всюди».

«Робота, яку він виконуватиме разом із багатьма чудовими людьми в адміністрації Трампа, стане одним із головних чинників, що визначатимуть, наскільки світлим буде майбутнє нашої країни», — зазначив президент США.

Трамп також звинуватив політиків у низці штатів у масштабних фінансових зловживаннях. Зокрема, він заявив: «Нечесні політики-демократи у Каліфорнії, Іллінойсі, Міннесоті (Сомалі, стережись!), Мені, Нью-Йорку та багатьох інших штатах, дали «повну свободу» безпрецедентному розкраданню грошей».

За словами президента, масштаби можливих порушень є настільки значними, що їх подолання може вплинути на баланс державного бюджету США.

«Цифри настільки великі, що в разі успіху ми зможемо буквально збалансувати американський бюджет. У Лос-Анджелесі вже почалися рейди. Удачі, Джей Ді!», — додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.