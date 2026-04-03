  У світі

Дональд Трамп доручив Джей Ді Венсу очолити боротьбу з шахрайством у США

16:35, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Віцепрезидент отримає неформальний статус «царя боротьби із шахрайством».
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс відповідатиме за боротьбу з шахрайством у країні. Про це він розповів у соцмережах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Трампа, Венс отримає неформальний статус «Царя боротьби із шахрайством», а його діяльність охоплюватиме «всюди».

«Робота, яку він виконуватиме разом із багатьма чудовими людьми в адміністрації Трампа, стане одним із головних чинників, що визначатимуть, наскільки світлим буде майбутнє нашої країни», — зазначив президент США.

Трамп також звинуватив політиків у низці штатів у масштабних фінансових зловживаннях. Зокрема, він заявив: «Нечесні політики-демократи у Каліфорнії, Іллінойсі, Міннесоті (Сомалі, стережись!), Мені, Нью-Йорку та багатьох інших штатах, дали «повну свободу» безпрецедентному розкраданню грошей».

За словами президента, масштаби можливих порушень є настільки значними, що їх подолання може вплинути на баланс державного бюджету США.

«Цифри настільки великі, що в разі успіху ми зможемо буквально збалансувати американський бюджет. У Лос-Анджелесі вже почалися рейди. Удачі, Джей Ді!», — додав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]