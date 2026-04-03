Дональд Трамп поручил Джей Ди Вэнсу возглавить борьбу с мошенничеством в США

16:35, 3 апреля 2026
Вице-президент получит неформальный статус «царя борьбы с мошенничеством».
Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс будет отвечать за борьбу с мошенничеством в стране. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам Трампа, Вэнс получит неформальный статус «Царя борьбы с мошенничеством», а его деятельность будет охватывать «везде».

«Работа, которую он будет выполнять вместе со многими замечательными людьми в администрации Трампа, станет одним из главных факторов, которые будут определять, насколько светлым будет будущее нашей страны», — отметил президент США.

Трамп также обвинил политиков в ряде штатов в масштабных финансовых злоупотреблениях. В частности, он заявил: «Нечестные политики-демократы в Калифорнии, Иллинойсе, Миннесоте (Сомали, берегись!), Мэне, Нью-Йорке и многих других штатах дали «полную свободу» беспрецедентному разграблению денег».

По словам президента, масштабы возможных нарушений настолько значительны, что их преодоление может повлиять на баланс государственного бюджета США.

«Цифры настолько велики, что в случае успеха мы сможем буквально сбалансировать американский бюджет. В Лос-Анджелесе уже начались рейды. Удачи, Джей Ди!», — добавил Трамп.

