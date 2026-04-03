Суд Іспанії оштрафував чоловіка на 1620 євро за поцілунок руки жінки без її згоди

Судді зазначили, що жінка не зобов’язана терпіти небажаний контакт.

Верховний суд Іспанії постановив, що поцілунок руки жінки без її згоди, якщо він супроводжується пропозиціями сексуального характеру, може вважатися сексуальною агресією — навіть без застосування насильства чи погроз. Про це повідомляє El Debate.

Ідеться про справу, що сталася 10 січня 2023 року в місті Алькобендас поблизу Мадрида. Чоловік підійшов до жінки, яка чекала автобус, узяв її за руку без дозволу, поцілував і жестами запропонував піти разом, обіцяючи гроші. За даними суду, він повторив такі дії двічі.

Суд першої інстанції в Мадриді визнав чоловіка винним у сексуальній агресії та призначив штраф у розмірі 1620 євро, застосувавши пом’якшувальну норму через незначну тяжкість правопорушення. Це рішення підтримала апеляційна інстанція.

Засуджений оскаржив вирок, наполягаючи, що йдеться лише про вуличні домагання, а не сексуальну агресію. Він стверджував, що не було «насильства, залякування чи використання вразливості жертви», а також що інцидент стався у людному місці поруч із поліцейською дільницею.

Втім, Верховний суд відхилив ці аргументи. Судді наголосили: сам факт фізичного дотику без згоди вже виходить за межі вуличних домагань і підпадає під визначення злочину проти сексуальної свободи.

Суд окремо розмежував поняття: якщо йдеться лише про висловлювання або жести сексуального характеру — це може бути домагання. Однак будь-який фізичний контакт без згоди, навіть мінімальний, кваліфікується як сексуальна агресія.

У рішенні підкреслюється, що жінка «не зобов’язана терпіти», коли чоловік бере її за руку чи цілує без її згоди, якщо такі дії мають очевидний сексуальний підтекст. Суд також наголосив: згода є обов’язковою умовою для будь-якого фізичного контакту.

Водночас двоє суддів висловили окрему думку. Вони погодилися, що згоди не було, однак вважають, що такі дії не мають сексуального характеру і більше відповідають поняттю вуличних домагань.

Судді зауважили, що поцілунок руки історично вважався формою ввічливого привітання, хоча нині майже не використовується. На їхню думку, подібні дії самі по собі не є сексуальними — навіть якщо вони небажані.

