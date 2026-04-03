Суд Испании оштрафовал мужчину на 1620 евро за поцелуй руки женщины без ее согласия

Судьи отметили, что женщина не обязана терпеть нежелательный контакт.

Верховный суд Испании постановил, что поцелуй руки женщины без ее согласия, если он сопровождается предложениями сексуального характера, может считаться сексуальной агрессией — даже без применения насилия или угроз. Об этом сообщает El Debate.

Речь идет о деле, которое произошло 10 января 2023 года в городе Алькобендас недалеко от Мадрида. Мужчина подошел к женщине, ожидавшей автобус, взял ее за руку без разрешения, поцеловал и жестами предложил пойти вместе, обещая деньги. По данным суда, он повторил такие действия дважды.

Суд первой инстанции в Мадриде признал мужчину виновным в сексуальной агрессии и назначил штраф в размере 1620 евро, применив смягчающую норму из-за незначительной тяжести правонарушения. Это решение поддержала апелляционная инстанция.

Осужденный обжаловал приговор, настаивая, что речь идет лишь о уличных домогательствах, а не о сексуальной агрессии. Он утверждал, что не было «насилия, запугивания или использования уязвимости жертвы», а также что инцидент произошел в людном месте рядом с полицейским участком.

Однако Верховный суд отклонил эти аргументы. Судьи подчеркнули: сам факт физического контакта без согласия уже выходит за рамки уличных домогательств и подпадает под определение преступления против сексуальной свободы.

Суд отдельно разграничил понятия: если речь идет лишь о высказываниях или жестах сексуального характера — это может быть домогательство. Однако любой физический контакт без согласия, даже минимальный, квалифицируется как сексуальная агрессия.

В решении подчеркивается, что женщина «не обязана терпеть», когда мужчина берет ее за руку или целует без ее согласия, если такие действия имеют очевидный сексуальный подтекст. Суд также подчеркнул: согласие является обязательным условием для любого физического контакта.

В то же время двое судей высказали особое мнение. Они согласились, что согласия не было, однако считают, что такие действия не имеют сексуального характера и больше соответствуют понятию уличных домогательств.

Судьи отметили, что поцелуй руки исторически считался формой вежливого приветствия, хотя сейчас почти не используется. По их мнению, подобные действия сами по себе не являются сексуальными — даже если они нежелательны.

