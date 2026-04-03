В Австрії перед судом постав чоловік, який відправив кішку поштою до Німеччини

19:29, 3 квітня 2026
Чоловік стверджував, що тварину нібито «вкрав листоноша».
Фото: Bild
В Австрії перед судом постав 20-річний чоловік, який вирішив поштою відправити кішку, повідомляє Bild.

Зазначається, що суд Відня засудив чоловіка до шести місяців умовного покарання за жорстоке поводження з тваринами. Він відправив свою кішку на прізвисько Шана в посилці до Німеччини. Сам обвинувачений провини не визнав і стверджував, що тварину нібито «вкрав листоноша».

Кішку виявили працівники логістичного центру, коли помітили пошкоджену посилку. Під час перевірки з коробки вистрибнула тварина.

Кішка була у поганому стані. Її на місці нагодували та напоїли, після чого передали до притулку.

Відправника вдалося встановити за адресою на посилці — ним виявився мешканець одного з районів Відня.

Суд не повірив його версії про «крадіжку» і виніс вирок. Засуджений заявив, що має намір оскаржити рішення. Наразі здоров’ю кішки нічого не загрожує.

