В Австрії перед судом постав чоловік, який відправив кішку поштою до Німеччини

Фото: Bild

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австрії перед судом постав 20-річний чоловік, який вирішив поштою відправити кішку, повідомляє Bild.

Зазначається, що суд Відня засудив чоловіка до шести місяців умовного покарання за жорстоке поводження з тваринами. Він відправив свою кішку на прізвисько Шана в посилці до Німеччини. Сам обвинувачений провини не визнав і стверджував, що тварину нібито «вкрав листоноша».

Кішку виявили працівники логістичного центру, коли помітили пошкоджену посилку. Під час перевірки з коробки вистрибнула тварина.

Кішка була у поганому стані. Її на місці нагодували та напоїли, після чого передали до притулку.

Відправника вдалося встановити за адресою на посилці — ним виявився мешканець одного з районів Відня.

Суд не повірив його версії про «крадіжку» і виніс вирок. Засуджений заявив, що має намір оскаржити рішення. Наразі здоров’ю кішки нічого не загрожує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.