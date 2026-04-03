В Австрии перед судом предстал мужчина, который отправил кошку почтой в Германию

Мужчина заявлял, что животное якобы «украл почтальон».

В Австрии перед судом предстал 20-летний мужчина, который решил почтой отправить кошку, передает Bild.

Отмечается, что суд Вены приговорил мужчину к шести месяцам условного срока за жестокое обращение с животными. Он отправил свою кошку по кличке Шана в посылке в Германию. Сам обвиняемый вину не признал и утверждал, что животное якобы «украл почтальон».

Кошку обнаружили сотрудники логистического центра, когда заметили поврежденную посылку. При проверке из коробки выпрыгнуло животное.

Кошка была в плохом состоянии. Ее на месте накормили и напоили, после чего передали в приют.

Отправителя удалось установить по адресу на посылке, им оказался житель одного из районов Вены.

Суд не поверил его версии о «краже» и вынес приговор. Осужденный заявил, что намерен обжаловать решение. Сейчас здоровью кошки ничего не угрожает.

