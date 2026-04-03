США зняли санкції з колишнього міністра фінансів РФ Михайла Задорнова

Михайло Задорнов з 2022 року перебував під санкціями США.

Сполучені Штати Америки 3 квітня зняли санкції з колишнього міністра фінансів Росії Михайла Задорнова. Про це повідомили в Управлінні з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Жодної причини зняття санкцій із російського ексміністра не вказується.

Михайло Задорнов ще з 2022 року перебував під санкціями США. Він очолював російський банк «Открытие» та був причетний до забезпечення істотного джерела доходу для РФ.

Сам Задорнов, який у 1997-1999 роках очолював міністерство фінансів Росії, у 2024 році подав позов до суду в США з вимогою скасувати санкції. Задорнов заявив, що не вже очолює банк, тому, мовляв, є відсутність підстав для їх запровадження.

