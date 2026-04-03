США сняли санкции с бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова

Соединенные Штаты Америки 3 апреля сняли санкции с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Причина снятия санкций с российского экс-министра не указывается.

Михаил Задорнов с 2022 года находился под санкциями США. Он возглавлял российский банк «Открытие» и был причастен к обеспечению существенного источника дохода для РФ.

Сам Задорнов, который в 1997–1999 годах возглавлял министерство финансов России, в 2024 году подал иск в суд США с требованием отменить санкции. Задорнов заявил, что уже не возглавляет банк, поэтому, по его словам, отсутствуют основания для их введения.

