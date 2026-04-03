США сняли санкции с бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова

21:38, 3 апреля 2026
Соединенные Штаты Америки 3 апреля сняли санкции с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова. Об этом сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Причина снятия санкций с российского экс-министра не указывается.

Михаил Задорнов с 2022 года находился под санкциями США. Он возглавлял российский банк «Открытие» и был причастен к обеспечению существенного источника дохода для РФ.

Сам Задорнов, который в 1997–1999 годах возглавлял министерство финансов России, в 2024 году подал иск в суд США с требованием отменить санкции. Задорнов заявил, что уже не возглавляет банк, поэтому, по его словам, отсутствуют основания для их введения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

