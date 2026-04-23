ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни проти України

11:47, 23 квітня 2026
У резолюції Ради Європи окремо згадано роль Російської православної церкви в поширенні державної ідеології РФ.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Протидія дискримінації за ознакою релігії та захист свободи релігії або переконань у Європі», в якій зазначила, що релігія дедалі частіше використовується як інструмент пропаганди та елемент гібридної війни. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, у документі, підготовленому за участі української делегації, окремо вказано на роль Російської православної церкви, яку названо частиною системи, що підтримує ідеологію «русского мира» та функціонує як інструмент впливу російської держави, зокрема в контексті війни проти України.

У пояснювальному меморандумі до резолюції зазначається, що керівництво московського патріархату РПЦ діяло як провідник державної ідеології РФ, поширюючи концепцію «русского мира» та виконуючи роль механізму пропаганди і державного впливу.

Євгенія Кравчук наголосила, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбулося суттєве обмеження релігійного різноманіття. ««Сотні релігійних громад були закриті або змушені діяти підпільно, а незалежні православні громади, греко-католики, протестанти, мусульманські та єврейські громади зазнавали системних обмежень, примусової перереєстрації та захоплення місць поклоніння. Натомість структури, пов’язані з московським патріархатом, отримували преференційне ставлення. Таким чином релігія інструменталізується і стає частиною гібридних загроз. Наші колеги з Європи ще недостатньо розуміють, що рпц– це не є якась незалежна від російської влади, від кремля релігія», – зазначила народна депутатка.

Водночас, як зазначено в резолюції, структури, пов’язані з московським патріархатом, отримували привілейоване ставлення, що свідчить про використання релігійного чинника як інструменту контролю та впливу.

Народна депутатка підкреслила, що частина європейських партнерів досі недостатньо усвідомлює зв’язок між РПЦ і політикою російської держави.

