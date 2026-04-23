ПАСЕ признала использование религии в качестве инструмента пропаганды и гибридной войны против Украины

11:47, 23 апреля 2026
В резолюции Совета Европы отдельно упомянута роль Русской православной церкви в распространении государственной идеологии РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Противодействие дискриминации по признаку религии и защита свободы религии или убеждений в Европе», в которой отметила, что религия все чаще используется как инструмент пропаганды и элемент гибридной войны. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, в документе, подготовленном при участии украинской делегации, отдельно указано на роль Русской православной церкви, которую названо частью системы, поддерживающей идеологию «русского мира» и функционирующей как инструмент влияния российского государства, в частности в контексте войны против Украины.

В пояснительном меморандуме к резолюции отмечается, что руководство Московского патриархата РПЦ действовало как проводник государственной идеологии РФ, распространяя концепцию «русского мира» и выполняя роль механизма пропаганды и государственного влияния.

Евгения Кравчук подчеркнула, что с 2014 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей произошло существенное ограничение религиозного многообразия. «Сотни религиозных общин были закрыты или вынуждены действовать подпольно, а независимые православные общины, греко-католики, протестанты, мусульманские и еврейские общины подвергались системным ограничениям, принудительной перерегистрации и захвату мест поклонения. В то же время структуры, связанные с Московским патриархатом, получали преференциальное отношение. Таким образом, религия инструментализируется и становится частью гибридных угроз. Наши коллеги из Европы еще недостаточно понимают, что РПЦ — это не какая-то независимая от российской власти, от Кремля религия», — отметила народный депутат.

В то же время, как указано в резолюции, структуры, связанные с Московским патриархатом, получали привилегированное отношение, что свидетельствует об использовании религиозного фактора как инструмента контроля и влияния.

Народный депутат подчеркнула, что часть европейских партнеров до сих пор недостаточно осознает связь между РПЦ и политикой российского государства.

