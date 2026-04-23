Криптомагнат та засновник Tron Джастін Сан подав позов проти компанії, пов’язаної з родиною Дональда Трампа

Засновник Tron заявляє про незаконне блокування активів і тиск з боку World Liberty Financial, тоді як компанія та представники родини Трампа заперечують звинувачення.

Відомий криптовалютний підприємець і засновник Tron Джастін Сан звернувся до федерального суду Каліфорнії з позовом проти компанії World Liberty Financial, яка пов’язана з родиною президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє NBC News.

У позові йдеться про те, що активи Сана у розмірі 4 мільярдів токенів WLFI, ринкова вартість яких оцінюється приблизно у 320 мільйонів доларів, були незаконно заморожені.

За словами засновника Tron, компанія нібито приховано впровадила в блокчейн-контракти механізм створення «чорних списків». Сан стверджує, що це дало World Liberty можливість одноосібно блокувати, обмежувати або фактично конфісковувати активи інвесторів.

У позовних матеріалах також зазначається, що представники проєкту нібито погрожували «спалити» його токени, навіть попри те, що вони зберігалися в особистому цифровому гаманці.

Крім того, Сан заявив про можливий фінансовий тиск. За його версією, навесні та влітку 2025 року від нього вимагали інвестувати додаткові 200 мільйонів доларів у стейблкоїн компанії та придбати частку в її капіталі. Після відмови, як стверджує позивач, доступ до його активів було обмежено.

У World Liberty Financial звинувачення відкинули. Виконавчий директор компанії Зак Віткофф заявив, що претензії є безпідставними, а дії щодо активів Сана були нібито пов’язані з порушеннями з його боку, які змусили компанію застосувати захисні механізми.

Син президента США Ерік Трамп відреагував різко, порівнявши позов із резонансною покупкою арт-об’єкта, заявивши: «Єдина річ, більш безглузда за цей позов – це витратити 6 мільйонів доларів на банан, приклеєний скотчем до стіни».

Судовий процес відбувається на тлі зростаючого невдоволення частини інвесторів World Liberty Financial. Вони заявляють про непрозорі правила управління проєктом і нові обмеження, зокрема заборону продажу токенів до 2030 року.

Також зазначається, що за умовами роботи компанії 75% доходів від продажу токенів спрямовуються родині Трампів, що, за наявними оцінками, вже принесло їм понад мільярд доларів.

